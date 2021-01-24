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Жительница Нижегородской области спасла жизнь своим супругу и сыну, но погибла под колесами автомобиля, рассказывают очевидцы этого жуткого происшествия в социальных сетях. Они также пишут, что 37-водитель автомобиля «Хендай», убившего молодую женщину, задержан и предстанет перед судом.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Дубравный, что в Балахнинском районе. 27-летняя Анастасия вместе с мужем и сыном шла по обочине трассы – семья отводила ребенка в детский сад.

Внезапно прямо на них на огромной скорости вылетел автомобиль Hyundai. Женщина приняла основной удар на себя – она закрыла сына и супруга от автомобиля собственным телом. От полученных травм Анастасия скончалась на месте.

Очевидцы сообщают, что муж и ребенок тоже пострадали, однако сейчас их жизни уже ничего не угрожает. Водитель же ответит перед законом, который за подобное преступление предусматривает тюремное заключение на срок до 5 лет.

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