В Ленобласти по поручению губернатора будет проверена одна из местных больниц.

Как сообщается, во время первой в этом году прямой телефонной линии с жителями региона до губернатора Александра Дрозденко дозвонилась жительница Волосовского района. Согласно её словам, в настоящее время она находится в больнице, куда её поместили в связи с подозрением на коронавирус, но диагноз не подтвердился.

Женщина отметила, что в больнице врачи и лаборанты, когда заступают на смену, сдают тест на коронавирус, а вот сотрудники столовой этого не делают. Как заявил Дрозденко, в учреждении обязательно будет проведена проверка, в ходе которой будет выяснено, кто и какие анализы обязан сдавать перед тем, как заступить на рабочую смену.