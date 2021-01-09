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В Курской области легковой автомобиль улетел в кювет, трижды перевернувшись.

Инцидент произошёл 8 января в Дмитриевском районе на трассе между сёлами Генеральшино и Петраковкой. Указывается, что водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся три раза, а затем улетел в кювет. Об аварии сообщили очевидцы в соцсети «Вконтакте» в сообществе «Автокадр_46». Там же были и опубликованы фотографии с места инцидента.

На кадрах можно увидеть, что кузов автомобиля был серьёзно повреждён, на нём практически не осталось целых деталей. Также сообщается, что в инциденте есть пострадавшие, которых забрала «скорая помощь». Об их состоянии здоровья на данный момент нет никакой информации.

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