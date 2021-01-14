Сергей Аксенов, руководитель Крыма, заявил, что вчера, 13 января, на территории полуострова было зарегистрировано 365 новых зараженных коронавирусом.

Согласно словам главы Республики, из 365 новых зарегистрированных случаев инфицирования COVID-19 ровно 28 пациентов оказались бессимптомными носителями вируса. 256 инфицированных удалось выявить при их обращении в медицинские учреждения, а еще 109 – среди людей, ранее контактировавших с зараженными.

За минувшие сутки в лабораторных комплексах, находящихся на территории Крыма, были проанализированы тесты почти 5 тысяч человек. За отмеченный период времени от коронавирусной инфекции смогли вылечиться 330 пациентов.