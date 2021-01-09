9 января жители Кизляра провели митинг, на котором почтили память людей, погибших 25 лет назад из-за теракта, совершенного бандой Салмана Радуева. На мероприятии выступил глава города Александр Шувалов, который напомнил страшные цифры – всего заложников в захваченной террористами больнице было более 2 000. 51 человек из них погиб в результате действий бандитов.

Шувалов также выразил соболезнования семьям погибших от имени всех жителей города. Он заявил, что сегодня больница, которая попала под удар террористов, полностью восстановлена и продолжает работу, но вот людей, которые бессмысленно погибли от рук банды их родным уже никто никогда не вернет.

Напомним, что трагедия в Кизляре произошла в 1996 году. 9 января террористическая группировка, ведомая Салманом Радуевым, захватила в центральной больнице города родильное отделение и потребовала вывести российские войска с Северного Кавказа. Изначально бандиты планировали нападение на воинскую часть, однако их планы были расстроены. Убив более 50 человек, террористы напали на населенный пункт Первомайское. Однако федеральные войска вытеснили их и оттуда. В результате боевых действий там погибло еще 27 человек, среди которых как мирные жители села, так и российские военнослужащие.