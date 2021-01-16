В Казани в ночь на 16 января местная молодёжь устроила драку возле одного из баров.

Как сообщается, инцидент произошёл примерно в час ночи на улице Профсоюзная рядом с баром «Нить». Происходящее было записано на видео, которое впоследствии появилось в социальных сетях. Из-за мер ограничения, связанных с коронавирусом, официально бар имеет право работать только до полуночи, поэтому молодые люди подрались прямо на улице.

Указывается, что в драке приняли участие не менее десяти человек. Некоторые из них, как можно понять по видеозаписи, пострадали и лежат или сидят на снегу, некоторые другие активно жестикулировали, комментируя происходящее.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, информация об инциденте уточняется.