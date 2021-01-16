Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Казани в ночь на 16 января местная молодёжь устроила драку возле одного из баров.

Как сообщается, инцидент произошёл примерно в час ночи на улице Профсоюзная рядом с баром «Нить». Происходящее было записано на видео, которое впоследствии появилось в социальных сетях. Из-за мер ограничения, связанных с коронавирусом, официально бар имеет право работать только до полуночи, поэтому молодые люди подрались прямо на улице.

Указывается, что в драке приняли участие не менее десяти человек. Некоторые из них, как можно понять по видеозаписи, пострадали и лежат или сидят на снегу, некоторые другие активно жестикулировали, комментируя происходящее.

Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, информация об инциденте уточняется.

Вам может понравиться

На видео запечатлен пуск остановленных в полете двигателей Ту-95

В сети появился ролик, на котором демонстрируется, как российский экипаж Ту-95 запускает…

Скоро начнутся испытания третьего носителя ядерных «Посейдонов»

В настоящее время проводится подготовка атомной подлодки «Ульяновск», являющейся третьим носителем ядерного…

Прохор Шаляпин заявил, что новую избранницу ищет среди “лидерш” Forbes

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что при выборе своих возлюбленных всегда обращает внимание…
  • Анна
  • 14.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | город Мытищи: погода, 16 января – небольшой снег, до -16 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 16 января – небольшой снег, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 16 января – пасмурно, до -14 °C | Королев: погода, 16 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Подольск: погода, 16 января – небольшой снег, до -15 °C | Армавир: погода, 16 января – небольшой снег, до -1 °C |