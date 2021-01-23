читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В казахстанском городе Павлодар мужчина изнасиловал учительницу в её первый рабочий день.

Как сообщается, девушка вечером отправилась в школу для того, чтобы поработать. Её заметил мужчина, который начал её преследовать. Дождавшись, когда они подойдут к безлюдному месту, мужчина набросился на учительницу и затащил её в заброшенное здание.

Здесь злоумышленник изнасиловал свою жертву, после чего скрылся с места преступления. По словам прохожих, они видели, что мужчина преследовал педагога, однако никто её не предупредил.

По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местный жители в комментариях к новости сообщили, что насильником является человек, которого зовут Кабидолла. Указывается, что ранее он был судим за кражу, а также за изнасилование.

Вам может понравиться

Эксперты назвали технологии для борьбы с одиночеством главным трендом 2021 года

Норвежская компания Telenor рассказала об основных технологических трендах, которые будут популярны в…
  • Анна
  • 23.01.2021
  • читать 1 минуту

Ольга Бузова заявила, что Манукян её бил и оскорблял

Ольга Бузова на своей Instagram-странице опубликовала переписку с Давидом Манукяном. Как сообщается,…
  • Анна
  • 22.01.2021
  • читать 1 минуту

На Украине заявили о задержании “агента ФБР” по прозвищу Джигурда

Служба безопасности Украины сообщила о задержанном мужчине, который, по их словам, является…
  • Анна
  • 23.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 января – небольшой дождь, до 2 °C | город Мытищи: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 января – пасмурно, до -10 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 января – небольшая облачность, до -12 °C | Королев: погода, 23 января – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C | Армавир: погода, 23 января – небольшая облачность, до 3 °C |