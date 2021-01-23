В казахстанском городе Павлодар мужчина изнасиловал учительницу в её первый рабочий день.

Как сообщается, девушка вечером отправилась в школу для того, чтобы поработать. Её заметил мужчина, который начал её преследовать. Дождавшись, когда они подойдут к безлюдному месту, мужчина набросился на учительницу и затащил её в заброшенное здание.

Здесь злоумышленник изнасиловал свою жертву, после чего скрылся с места преступления. По словам прохожих, они видели, что мужчина преследовал педагога, однако никто её не предупредил.

По факту инцидента проводится проверка правоохранительными органами, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Местный жители в комментариях к новости сообщили, что насильником является человек, которого зовут Кабидолла. Указывается, что ранее он был судим за кражу, а также за изнасилование.