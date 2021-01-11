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На протяжении 12 часов на официальном интернет-ресурсе правительства Хабаровского края демонстрировалась надпись, которая, по предположениям журналистов, относилась к президенту РФ Владимиру Путину. Отдельные источники утверждают, что проверку этой информации уже проводят сотрудники силовых структур.

Неизвестные лица добавили надпись в трансляцию со строительства нового спорткомплекса в Комсомольске-на-Амуре. На кадрах видео, помимо строительного объекта была видна надпись #Putin, которая сопровождалась оскорбительным словом.

Организаторы трансляции моментально прекратили ее после обнаружения этой надписи. Сейчас выясняется, каким образом она вообще могла появиться на экране. Один из специалистов, который не захотел раскрывать свое имя, предполагает, что неизвестные подключились непосредственно к камере, с которой велась съемка. Он отметил, что имеется возможность вычислить злоумышленника, если он не успел удалить все следы своего подключения.

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