Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек высказался насчёт намерения властей Украины отключиться от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы. Об этом намерении ранее рассказал и. о. главы Минэнерго Украины Юрий Витренко.

Как считает Бальбек, позиция украинских властей состоит в том, чтобы разорвать последние энергосвязи с Россией, и этим продемонстрировать, что для официального Киева уровень жизни населения стоит совсем не на первом месте. Согласно его словам, для народа Украины желание властей войти в европейскую энергосистему будет являться «нелёгким путём».

В результате отключения от единой энергосистемы стоимость газа, который будет поступать на Украину, заметно вырастет, что, соответственно, приведёт к повышению цены за потребление энергии для населения. Стоимость энергии может увеличиться в несколько раз по сравнению со стоимостью на данный момент.