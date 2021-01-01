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Дмитрий Свищёв, возглавляющий в российской Госдуме комитет по физкультуре, спорту и туризму, пожелал Украине встретиться с «плохим Сантой». Так он отреагировал на бесконечные негативные публикации украинских СМИ в адрес Деда Мороза.

По мнению Свищёва, Украина делает все возможное, чтобы угодить своим американским покровителям. Для этого ее лжепатриоты готовы политизировать даже Деда Мороза, которого местные издания и «патриотично» настроенные пользователи соцсетей называют символом «сталинского культа личности». Кроме того, некоторые увидели в новогоднем персонаже языческого идола.

Представитель Госдумы пояснил, что Дед Мороз, как праздничный персонаж появился веще в XIX столетии. Тогда большая часть нынешней Украины входила в Российскую империю.

Он пожелал украинским детям только добра и хороших подарков от Деда Мороза, а также поздравил с Новым годом всех жителей братского государства.

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