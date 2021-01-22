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В Екатеринбурге 21-летняя студентка Кристина Кузнецова решила участвовать в конкурсе на место главы города.

Как отмечается, девушка проходит обучение по специальности «Педагогика дополнительного образовании» в педколледже. Фотобумаг с печатями, подтверждающими её заявку, она опубликовала на своей Instagram-странице. Как она указала, сегодня хороший день для того, чтобы подать документы на участие в мэры – 21 день 21 года в 21 веке.

Указывается, что 21 год – это минимальный возраст, с которым возможно участвовать в конкурсе. Кристина является самым молодым участником. Всего же, по информации на 21 января, документы подали 27 человек. Последний день подачи заявлений при этом – 22 января до 17:00.

Победителем, как считается, с высокой вероятность станет врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который подал документы накануне.

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