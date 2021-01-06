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В Череповецком районе стая волков преследовала электриков. Об инциденте рассказала пресс-служба администрации.

Как сообщается, в окрестностях Уломского поселения произошел обрыв линии электропередач из-за падения деревьев и налипания мокрого снега. Из-за этого несколько населённых пунктов лишились электричества.

Для того, чтобы устранить последствия произошедшей аварии и вернуть электричество в поселения, отправилась бригада электриков. Однако ремонт затянулся – работников стала преследовать оголодавшая стая волков. К счастью, электрики не пострадали, и, несмотря на опасность, сумели завершить ремонт и восстановить электроснабжение, хотя и спустя сутки. Поздним вечером жителям поселений вернулся свет.

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