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В возрасте 60 лет скончался опытный хирург-онколог Дмитрий Борисов, трудившийся в ГКБ №8 в городе Челябинск. Он занимался лечением пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что медик скончался в прошлые выходные. До этого он трудился в «красной» зоне, то есть помогал людям, у которых диагностировали коронавирус. Однако причина его смерти не связана с данным заболеванием. Он переболел им еще в предыдущем году.

Коллеги хирурга сообщили, что Борисов умер после обычного дежурства – у него неожиданно остановилось сердце. В местных СМИ отмечают, что Дмитрий занимался лечением людей на протяжении последних тридцати лет. В городской больнице он заведовал операционным отделением.

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