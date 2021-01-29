В Бразилии мужчина жестоко убил свою жену из-за видео, которые она снимала.

Инцидент произошёл 24 января в муниципалитете Понта-Поран. Как сообщается, между супругами произошла ссора из-за того, что 35-летняя блогерша поделилась в TikTok пикантными видео со своим участием. Разозленный 41-летний супруг женщины в ходе конфликта не менее 14-ти раз выстрелил в неё. Затем он совершил суицид.

Тела погибших, а также пистолет и патроны, нашли на заднем дворе дома семьи. Сообщается, что у погибшей было сломано плечо, помимо огнестрельных ранений. По неподтверждённым сведениям, 6-летняя дочь пары стала свидетелем преступления. Также указывается, что конфликты из-за откровенных видео женщины между супругами происходили и ранее.