Первый полк российских ВКС до конца года получит новые ЗРК С-350 «Витязь», сообщает главное военное ведомство России. Помимо этого, продолжится пополнение войск ЗРПК «Панцирь-С» (18 единиц) и комплексами ПВО С-400 «Триумф» (2 комплекта).

Напомним, что С-350 – это новейший ЗРК, разработанный компанией «Алмаз-Антей» и предназначенный для защиты от воздушных атак наиболее важных подразделений войск и объектов военной инфраструктуры. По информации из Минобороны, использование этих комплексов даст возможность повысить эффективность обороны при нанесении вероятным противником ударов с использованием крылатых баллистических ракет.

В прошлом году ВКС было передано 24 комплекса «Панцирь-С», а также сразу четыре комплекта С-400 «Триумф». Помимо этого, именно в 2020-м Воздушно космические войска впервые получили ЗРК С-350 «Витязь».