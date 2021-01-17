Подводные беспилотники «Посейдон», названные западными специалистами «оружием судного дня», станут еще более опасными благодаря созданию специальных баз для них, уверены авторы публикации в издании EurAsian Times. Они пояснили, что такие «дома» дадут возможность ядерному дрону восстанавливать растраченные ресурсы незаметно для противника.

Стоит упомянуть, что беспилотные аппараты «Посейдон» поступят на вооружение ВМФ РФ уже в 2021 году. В настоящий момент флот тестирует эти дроны в связке с подводной лодкой «Белгород». В дальнейшем они будут установлены на эту субмарину, а также на подлодку «Хабаровск».

Аналитики называют «Посейдоны» «оружием судного дня» совсем не случайно. Все дело в том, что эти беспилотники несут боеголовки, мощность которых составляет две килотонны. Это означает, что одного заряда будет вполне достаточно, чтобы уничтожить любой крупный город мира, расположенный на побережье. Авторы статьи, которую перевел портал «ПолитРоссия», заявляют, что мощность взрыва боеголовки будет в 133 раза большей, чем в Хиросиме.