Если Европейское агентство по лекарственным средствам даст разрешение на использование вакцины «Спутник V», то она вскоре появится в странах Евросоюза. Такое заявление сделала зампред правительства Германии Ульрике Деммер.

Напомним, что во вторник состоялись телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Среди других тем в этом разговоре обсуждался вопрос производства вакцины «Спутник V» на территории европейских государств. Высказывание Деммер стало ответом на этот разговор.

Кроме того, она заметила, что получить информацию о допуске EMA для российского препарата от коронавируса можно в этой организации.

В ходе переговоров Меркель также обсудила с Путиным ключевые вопросы урегулирования конфликта на Украине. Главы государств поздравили друг друга с новогодними и рождественскими праздниками, а также договорились продолжать контакты по обеим темам.