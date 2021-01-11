Самолет Ан-2, который в народе называют «кукурузником», вновь вернулся на вооружение украинских ВС. В настоящий момент его подготавливают к первому полету на аэродроме в Николаевской области.

Сообщается, что Ан-2 вытащили из небытия исключительно для учебно-тренировочных целей. Этот самолет намереваются использовать для обучения подразделений морской пехоты прыжкам с парашютом. В последний раз «кукурузники» применялись для выброса десанта еще в 90-х годах минувшего столетия.

Минобороны Украины использовать Ан-2 даже несмотря на то, что чуть более десяти лет назад этот самолет был окончательно списан и вычеркнут из перечня авиационной техники, годной к использованию в полетах.

Напомним, что Украина в 2020 году пополнила свой авиационный парк четырьмя модернизированными МиГ-29, а также истребителями Су-27УБ, Су-25 и Су-24МР.