Уход России из Донбасса по «золотому мосту» — это блестящий для нее вариант, но Москва на него почему-то не соглашается, заявил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

По словам Арестовича, Украина предложила РФ целый комплекс предложений, от которых она только выигрывает, если оставит Донбасс. Помимо этого, подписание соглашений позволит России освободиться от санкций, введенных Соединенными Штатами и Европой. Политика удивляет, почему российское руководство не соглашается на эти условия.

На самом деле Россия просто ждет от Украины соблюдения Минских соглашений, которые включают в себя перемирье и реформу украинской Конституции. Но руководство соседней страны постоянно оттягивает сроки выполнения взятых на себя обязательств, взамен предлагая все новые и новые решения, идущие вразрез с тем, что требуется по договору. К таким решениям относится и новый «комплекс предложений».

Напомним, что во вторник в Берлине встретились политические советники глав государств, входящих в «нормандскую четверку».