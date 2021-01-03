Украинское Минобороны неоднократно заявляло, что намеревается усилить свою армию. В частности, Киев анонсировал покупку у Соединенных Штатов истребителей пятого поколения F-35, которые в ближайшее время должен получить целый ряд стран НАТО.

Проблема у Украины только одна – отсутствие денег на столь дорогие покупки. Поэтому какими бы серьезными не были амбиции Киева, ему остается только один выход – модернизировать те самолеты, которые имеются на вооружении ВВС.

Украина именно так и поступила и все имеющиеся у нее средства бросила на обновление истребителей МиГ-29. Этот самолет после апгрейда должен верно служить украинской армии как минимум до 2035 года.

Для проведения модернизации украинское Минобороны решило воспользоваться помощью Израиля – государства, которое имеет в своем активе целый ряд современных военных технологий, но никогда не занималось модернизацией российских МиГ. Поэтому апгрейд, сделанный израильскими специалистами, поможет лишь немного улучшить возможности истребителя. Самолет сможет использовать в качестве вооружения не только российские ракеты, но еще и импортные боеприпасы. Никаких других изменений в конструкцию боевой воздушной машины вносить никто не собирается.