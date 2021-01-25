Украина атаковала самопровозглашенную ДНР с использованием беспилотного аппарата, похожего на Bayraktar TB2, сообщает издание Avia.Pro. Авторы публикации ссылаются на руководство непризнанной республики, заявляющее, что удар был нанесен по позициям Народной милиции.

Инцидент произошел в окрестностях населенного пункта Старомихайловка. По предварительным данным как минимум один представители Народной милиции погиб и еще несколько человек получили ранения.

Точную модель беспилотного аппарата, который наносил ракетный удар, установить не удалось, так как он быстро исчез из поля зрения. Однако Народная милиция ДНР предполагает, что это турецкий Bayraktar TB2. Именно такие БПЛА несколько дней назад кружили у границы самопровозглашенной республики в ходе учений украинских ВСУ.

Киев не дает никаких комментариев на заявления руководства ДНР. Однако эксперты уверены, что Украина готовит наступление на Донбасс. Она стягивает к границам бронетехнику и артиллерийские установки, а также подводит все ближе к линии соприкосновения беспилотные аппараты. По мнению аналитиков, Киев намерен реализовать «карабахский сценарий» и повторить успех Азербайджана.