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Специалисты из Стэнфорда выяснили, что мужчинам и женщинам необходимо для того, чтобы их брак был долгим и счастливым.

В исследовании приняли участие более 500 семейных пар. Как выяснилось, вопреки распространённому мнению, противоположности не притягиваются. Так, указывается, что для того, чтобы мужчина и женщина сохранили длительные отношения, им необходимы общность взглядов, а также схожие представления о том, что допустимо или нет. Кроме того, отмечается, что у них зачастую бывают общие черты даже во внешности, и со временем имеющиеся мелкие различия становятся всё менее заметны.

При этом сходство у возлюбленных заметно ещё до брака. В исследовании участникам продемонстрировали фото людей, сделанные в начале совместной жизни. Среди представленных фото участникам следовало определить семейную пару, и в большинстве случаев они сделали это верно.

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