Американские специалисты выяснили, как можно вычислить ложь от мужчин и женщин.

Как оказалось, для этого необходимо внимательно слушать, что говорит человек. В ходе эксперимента учёные провели анализ речи добровольцев, и обнаружили, что при попытке солгать, человек начинает неосознанно применять слова-паразиты. Так, оказалось, что женщина, когда намеревается обмануть своего собеседника, часто использует такие слова как «возможно», «стараться», а также местоимение «я». При этом мужчины во время обмана употребляют другие слова – «конечно» и «наверное».

Кроме того, выяснилось, что женщины по сравнению с мужчинами в среднем чаще говорят ложь. Мужчины же чаще лгут лишь частично, и предпочитают недосказанность.