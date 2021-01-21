10-сантиметровые рыбы-роботы, созданные американскими учеными, умеют передвигаться в воде самостоятельно и без посторонней помощи выстраивают свой маршрут. Также они имеют пластиковый плавник, позволяющий погружаться на глубину и оставаться там в течение длительного времени.

Ученые рассказали, что роботы оснащены светодиодными маркерами, которые дают возможность идентифицировать своих «сородичей». Кроме того, анализируя сигналы от них, искусственные рыбы собираются в косяки и путешествуют под водой вместе. Благодаря высокой маневренности они с легкостью уклоняются от столкновений с разнообразными препятствиями.

По словам экспертов, подобные эксперименты являются весьма полезными. Рыбы, способные действовать самостоятельно, могут помочь человеку совершить множество новых открытий в подводном мире.