39-летний американец Дуглас Вутен, бывший участник реалити-шоу «90 Day Fiance», признался в совершении убийства.

Как сообщается, 4 января правоохранительные органы получили сообщение о стрельбе в одном из частных домов в городе Хейзелхерст. Прибывшие на место инцидента полицейские обнаружили в доме тело 54-летнего Маркоса Рамиреса с множественными огнестрельными ранениями.

Спустя три дня после этого Вутен пришёл в полицейский участок и признался в убийстве. Его также обвинили во вторжении в частную собственность, вооружённом ограблении, а также в жестоком обращении с детьми. Кроме самого Вутена были арестованы ещё три человека, также подозреваемые в убийстве.

Более подробные сведения об убийстве правоохранительные органы не раскрыли. Расследование инцидента продолжается.