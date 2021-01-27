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В ходе инвентаризации боевой техники в 80-й бригаде ВСУ комиссия обнаружила пропажу двух американских автомобилей Hummer, сообщает представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий. По его словам, эти машины США передали Киеву в качестве военной помощи.

Комиссия была направлена в боевое соединение, чтобы проверить, в целости ли находится техника, переданная Украине американскими «друзьями». Все дело в том, что в ближайшее время 80-ю бригаду намереваются посетить представители посольства США из отдела оборонного сотрудничества. И они могут очень расстроиться, если каких-то машин будет недоставать.

Комиссия выяснила, что автомобили Hummer уже канули в безвестность. Сперва их отправили на ремонт в село Рубежное, в котором располагается автосервис «Автопорт», который предоставляет ремонтные услуги украинским ВС. Отсюда их банально угнали, причем установить, кто именно это сделал, не удается.

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