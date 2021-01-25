Членам американского Конгресса продолжают поступать угрозы, поэтому они призывают армию оставить в Вашингтоне военнослужащих Национального гвардии, передает информационное агентство Associated Press. Сообщается, что неизвестные грозят парламентариям напасть на них по дороге домой или на работу.

Предполагается, что военнослужащие останутся в Вашингтоне до того момента, пока не пройдут заседания по импичменту бывшего американского лидера Дональда Трампа, намеченные на 8 февраля.

Правоохранительные органы столицы постоянно заявляют об угрозах, которые сторонники Трампа якобы размещают в социальных сетях и мессенджерах. При этом инаугурация нового главы государства Джо Байдена прошла нормально без каких-либо протестных акций и беспорядков.

Национальная гвардия, несколько тысяч военнослужащих которой сейчас находятся в Вашингтоне, отвечает за охрану и безопасность, а также обеспечивает при необходимости медицинскую эвакуацию и связь.