Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа за критику в свой адрес. Администрация сайта уведомила о том, что действие аккаунта приостановлено временно.

Ранее Трамп разместил на странице своего штаба твит с критикой в адрес администрации социальной сети из-за того, что она навсегда удалила его аккаунт. Он отметил, что Twitter наплевательски относится к свободе слова, но не заставит его замолчать. Именно это сообщение стало поводом для блокировки страницы.

Кроме того, Дональд Трамп дублировал свое сообщение на официальный сайт президента Соединенных Штатов. Но оттуда его практически сразу удалили модераторы.

Напомним, что ранее компания Google заблокировала мессенджер социальной сети Parler, который использовали для общения между собой сторонники Дональда Трампа. Сообщается, что блокировка временная и будет прекращена, если владельцы начнут модерировать сообщения.