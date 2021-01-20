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Twitch запретил бывшему президенту Дональду Трампу свою платформу на неопределенный срок. Стоит напомнить, что ранее экс-президенту уже отключали возможность вести стриминг.

“Мы на неопределенный срок приостановили канал Twitch президента Трампа из-за сохраняющихся рисков дальнейшего подстрекательства к насилию”, – написал представитель Twitch в электронном письме изданию The Verge.

“У Twitch есть четкие правила, которые запрещают ненавистническое поведение, домогательства или подстрекательство к насилию на нашем сервисе. И они применимы ко всем пользователям без исключения”, – отметили в пресс-службе компании.

Такая приостановка означает, что у Трампа не будет возможности обжаловать запрет на его счет, а также это означает, что он не сможет создать там еще один аккаунт в будущем.

Действия Twitch последовали за “санкциями” в отношении Трампа других платформам социальных сетей. Накануне о блокировках Трампа высказался российский журналист Соловьёв.

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