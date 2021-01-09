Частные компании США вроде Твиттера по собственному желанию создают зоны, в которых Конституция государства не действует, заявил телеведущий Владимир Соловьев. Он уверен, что пожизненная блокировка аккаунта действующего президента Дональда Трампа попирает права каждого американского гражданина.

Соловьев также припомнил несколько эпизодов, когда социальная сеть Twitter отказывала Трампу в блокировке тех или иных пользователей, чтобы не нарушать право американских граждан на свободу слова. Но в то же время самого президента забанили в соцсети, забыв о собственных же принципах.

Напомним, что Трампа заблокировали не только в Твиттере, но еще и в соцсетях Facebook и Instagram. Причиной стали высказывания действующего президента о подтасовках на выборах, которые, якобы, сработали в качестве дестабилизирующего фактора и призыва к штурму Капитолия во время заседания Конгресса.