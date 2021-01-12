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Турция не будет покупать российские истребители Су-57 и Су-35, а разработает собственный боевой самолет пятого поколения, считают эксперты портала Avia.Pro. Помощь в его создании Анкаре уже готова предоставить Великобритания.

После того как Соединенные Штаты «вычеркнули» Турцию из программы F-35, президент Тайип Эрдоган несколько раз заявлял о возможности приобретения у России истребителей Су-57. Однако эти планы скорее всего будут расстроены. Анкара приняла решение разрабатывать собственный боевой самолет TF-X, в чем ей уже помогает британская компания BAE Systems.

По мнению авторов публикации в издании Eurasian Times, решение Великобритании оказать помощь Анкаре является попыткой заявить о себе. После выхода из Евросоюза Лондону необходимо чуть ли не с нуля нарабатывать авторитет на международной арене, поэтому она использует для этого все возможные способы.

Впрочем, существует и другая версия, которая гораздо ближе к реальности. Великобританию и Турцию в последние годы нельзя было назвать дружескими государствами, поэтому предполагается, что единственная причина, по которой Лондон вызвался помогать Анкаре – это желание не дать ей купить российские истребители.

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