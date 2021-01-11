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Бурак Бекдил, турецкий эксперт, заявил, что для Турции настало время расплаты за покупку ЗРК С-400 российского производства.

Согласно словам аналитика, в конце предыдущего года Соединенные Штаты решили усилить санкции, введенные в отношении Анкары, после того как турецкие власти указали на то, что не планируют отказываться от российского оружия. Американцы решили убрать Турцию из программы по разработке истребителей F-35.

Как только текущие контракты с турецкими компаниями по разработке компонентов для данных воздушных судов истекут, то США сразу же выберет иных поставщиков. Вашингтон также запретил Анкаре продавать свое оружие другим странам, если в них имеются американские детали.

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