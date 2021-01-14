Известный писатель Джон Гринвальд разместил в Сети полученные от ЦРУ документы, которые ранее были закрыты грифом секретности. В них содержится информация, связанная с изучением случаев появления неопознанных летающих объектов.

Гринвальд неоднократно выкладывает в сеть рассекреченные материалы ЦРУ и других американских ведомств. Он получает их буквально из первых рук, обращаясь к той или иной службе с официальным запросом.

Результаты расследований, связанных с НЛО писатель получил именно таким образом. В ответ на запрос ЦРУ предоставило ему огромное количество скриншотов в формате TIFF, записанных на диск. Всего получилось 2780 страниц уже не секретных материалов.

По словам Гринвальда, в отчетах собрана уникальная и потрясающая информация, однако устаревший формат файлов вынуждает чуть ли не расшифровывать все материалы. В них, кстати, говориться не только о Соединенных Штатах, но и о других странах мира. Так, предметом расследования стал загадочный взрыв в Сасово, что в Рязанской области. Причины этого инцидента, произошедшего еще в 1991 году, неизвестны до сих пор.