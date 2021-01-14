читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Известный писатель Джон Гринвальд разместил в Сети полученные от ЦРУ документы, которые ранее были закрыты грифом секретности. В них содержится информация, связанная с изучением случаев появления неопознанных летающих объектов.

Гринвальд неоднократно выкладывает в сеть рассекреченные материалы ЦРУ и других американских ведомств. Он получает их буквально из первых рук, обращаясь к той или иной службе с официальным запросом.

Результаты расследований, связанных с НЛО писатель получил именно таким образом. В ответ на запрос ЦРУ предоставило ему огромное количество скриншотов в формате TIFF, записанных на диск. Всего получилось 2780 страниц уже не секретных материалов.

По словам Гринвальда, в отчетах собрана уникальная и потрясающая информация, однако устаревший формат файлов вынуждает чуть ли не расшифровывать все материалы. В них, кстати, говориться не только о Соединенных Штатах, но и о других странах мира. Так, предметом расследования стал загадочный взрыв в Сасово, что в Рязанской области. Причины этого инцидента, произошедшего еще в 1991 году, неизвестны до сих пор.

Вам может понравиться

ФСИН намерена заменить условный срок Навального на реальный

Условный срок Алексея Навального будет заменен на вполне реальный, заявляет Федеральная служба…

Интерпол выдал санкцию на арест двух россиян из-за взрыва в бейрутском порту

Интерпол намерен арестовать двух российских граждан из-за взрыва в бейрутском порту. Также…

Lockheed Martin не торопится устранять почти 900 дефектов истребителя F-35

В конструкции американских истребителей пятого поколения F-35 обнаружено почти 900 дефектов, которые…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | город Мытищи: погода, 14 января – небольшой снег, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 января – ясно, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 января – пасмурно, до -10 °C | Королев: погода, 14 января – небольшой дождь, до 1 °C | Подольск: погода, 14 января – небольшой снег, до -14 °C | Армавир: погода, 14 января – небольшой дождь, до 4 °C |