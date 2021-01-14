Николай Цискаридзе впервые прокомментировал гей-скандал, который разгорелся ещё несколько недель назад.

Как сообщается, в Сети были опубликованы кадры, где запечатлены двое мужчин в интимной обстановке, один из которых очень похож на Цискаридзе. Кроме того, была опубликована интимная переписка с Валентином Юдашкиным.

В первые несколько дней Цискаридзе никак не прокомментировал публикации. По словам его знакомых, он был очень расстроен и не хотел ни с кем общаться. Однако теперь он дал комментарий инциденту.

Так, по заявлению Цискаридзе, хакеры не могли украсть эти фото из его телефона, так как их попросту у него нет. Он предположил, что после взлома Дзюбы все уверовали, что у знаменитостей можно найти что-то подобное. Однако у него нет ни таких видео, ни фото, поэтому злоумышленники подставили его лицо к «каким-то гадостям». Кроме того, он отметил, что понять это можно по телу мужчины, которое совершенно не похоже на тело Цискаридзе.

Ранее ситуацию с Цискаридзе прокомментировала Алёна Кравец.