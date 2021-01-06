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Алена Кравец прокомментировала скандал, связанный с интимными кадрами, на которых изображён мужчина, похожий на Николая Цискаридзе.

Как отмечается, ранее в Сети были опубликованы кадры, на которых некий мужчина, похожий на Цискаридзе, занимается любовью с другим, неизвестным, мужчиной. Также появилась переписка, в которой якобы Цискаридзе общается на интимную тему с Юдашкиным. Кадры и переписка, как сообщается, были “слиты” с телефона Цискаридзе после взлома его мошенниками.

Как заявила Кравец, она не верит в то, что Цискаридзе предпочитает мужчин. Кроме того, она советует всем сплетникам заняться своей личной жизнью, завести себе мужчин и тратить весь пыл в постели. Как считает Кравец, если бы люди, которые тратят свои силы на обличение геев занялись бы чем-то другим, многое в мире стало бы лучше.

Также Кравец отметила, что даже если на кадрах изображён Цискаридзе, то можно порадоваться за него, так как у него «есть половая жизнь».

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