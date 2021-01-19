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В управлении СКР по Ленинградской области сообщили, что во время катания на «ватрушке» 3-летний ребенок получил серьезные травмы.

Данный инцидент случился на одном из снежных склонов «Колтушских высот». Малолетний ребенок самостоятельно воспользовался тюбингом, но не справился с управлением и влетел в препятствие. Во время проверки стало известно, что пострадавший катался в месте, которое не предназначено для спуска на «ватрушке».

Следователи также сообщили, что аналогичный инцидент случился в Тихвине на спуске для лыжников. На этот раз пострадала 26-летняя девушка, которая слетела с тюбинга. В Следкоме отметили, что катание на «ватрушке» является крайне опасным занятием, так как она быстро разгоняется, а управлять ею почти невозможно.

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