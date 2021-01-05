Врач-травматолог Артем Катулин рассказал, какие именно травмы жители России получают в новогодние каникулы наиболее часто.

Согласно заявлению Катулина, в эти праздники самыми частыми являются травмы и ожоги, которые связаны с пиротехникой. Кроме того, россияне нередко травмируются в результате падения, получают переломы или ушибы. Наиболее часто таким образом люди травмируются, будучи пьяными, либо во время активного отдыха.

Медик рекомендует не забывать об аптечке при выезде на отдых на природе. В аптечке должны был препараты для остановки кровотечения, а также предметы для фиксации перелома. При использовании пиротехники Катулин настоятельно рекомендует сертифицированные изделия.