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Сторонники Дональда Трампа вывели мессенджер Телеграм на второе место по количеству скачиваний на территории Соединенных Штатов, сообщает английское издание Telegraph. Авторы публикации отмечают, что всплеск популярности приложения начался сразу после того, как Twitter и Facebook заблокировали действующего президента США, а соцсеть Parler удалили из AppStore и Google.

Авторы также заявляют, что не только Трамп оказался «виновником» стремительного роста популярности мессенджера Telegram. Кроме того, количество скачиваний резко пошло вверх, так как главный конкурент WhatsApp изменил политику конфиденциальности и начал требовать от пользователей слишком много персональных данных.

Журналисты отмечают, что за период с 6 по 10 января число загрузок составило 545 тысяч, что втрое превысило этот же показатель предыдущей недели.

По мнению эксперта Джен Голдбек, Трамп и его сторонники могут надолго остаться в Telegram, так как для блокировки или удаления этого мессенджера нет никаких оснований. Это не социальная сеть или какой-то закрытый онлайн-клуб, а обычная программа для обмена сообщениями.

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