читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Турецкие системы лазерного наведения помогали азербайджанским войскам наносить точные удары по позициям армянских войск и Армии обороны Арцаха, считают авторы Телеграм-канала «Военная база».

Первоначально эксперты были уверены в том, что точные удары по войскам противника азербайджанская армия наносила с беспилотных аппаратов «Байрактар» турецкого производства. Однако тщательный анализ видеозаписей с мест боев показал, что некоторые атаки проводились совсем не с БПЛА.

Позже выяснилось, что для нанесения ударов Азербайджан активно использовал ракетные системы TRLG-230, которые оснащены высокоточным лазерным наведением. Их разработала турецкая компания Roketsan, которая в качестве шасси использовала российские автомобили КамАЗ-63501.

Эксперты отмечают, что Карабахская война продемонстрировала – разработки Турции являются весьма эффективными в боевых действиях и отвечают самым современным стандартам.

Вам может понравиться

Кофе снижает вероятность развития рака простаты

Кофе уменьшает риск развития рака простаты, однако одной чашки в день для…

В Чехове разыскивают 13-летнего мальчика

Сотрудники ОМВД по округу Чехов ведут розыск 13-летнего мальчика из поселка Манушкино.…

Эксперт оценил опасность для России комплексов “Нептун”, которые Украина называет супероружием

Заявления Командующего ВМСУ Алексея Неижпапы по поводу сдерживания украинской ракетой «Нептун» российских…
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – пасмурно, до -12 °C | город Мытищи: погода, 12 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – ясно, до -12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – небольшой снег, до -6 °C | Королев: погода, 12 января – пасмурно, до -2 °C | Подольск: погода, 12 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Армавир: погода, 12 января – пасмурно, до 2 °C |