Турецкие системы лазерного наведения помогали азербайджанским войскам наносить точные удары по позициям армянских войск и Армии обороны Арцаха, считают авторы Телеграм-канала «Военная база».

Первоначально эксперты были уверены в том, что точные удары по войскам противника азербайджанская армия наносила с беспилотных аппаратов «Байрактар» турецкого производства. Однако тщательный анализ видеозаписей с мест боев показал, что некоторые атаки проводились совсем не с БПЛА.

Позже выяснилось, что для нанесения ударов Азербайджан активно использовал ракетные системы TRLG-230, которые оснащены высокоточным лазерным наведением. Их разработала турецкая компания Roketsan, которая в качестве шасси использовала российские автомобили КамАЗ-63501.

Эксперты отмечают, что Карабахская война продемонстрировала – разработки Турции являются весьма эффективными в боевых действиях и отвечают самым современным стандартам.