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За 2014-2015 годы Украина потеряла почти половину своего авиационного парка. До начала конфликта в Донбассе в ее распоряжении было 400 военных самолетов, а уже через год их количество уменьшилось до 222 единиц, передает американское издание The National Interest.

Эксперты пишут, что ни одна страна мира никогда не теряла такое количество самолетов всего за один год. Сами украинские военные объясняют столь крупные потери целым рядом причин. Большая часть истребителей, вертолетов и транспортников, к примеру, просто не смогла запуститься после длительного хранения даже без учебных вылетов.

Сообщается также, что целый ряд самолетов был сбит в боях. Некоторые из них разбились по вине пилотов, а не вражеских обстрелов. Кроме того, немалая часть воздушных машин была захвачена противником. Но в любом случае количество потерь способно поразить даже видавших виды экспертов.

Известно, что больше всего пострадали украинские истребители. На 2015 год в составе ВВС оставались лишь МиГ-29 (19 единиц), а также Су-24, Су-25 и Су-27 (всего 42 боевых самолета).

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