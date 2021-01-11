Атака полчищ беспилотных летательных аппаратов, группа мини-взрывных дронов с боеприпасами, работающих на малой высоте, недорогие, коммерчески доступные и легкие в использовании воздушно-наземные и морские беспилотные системы в настоящее время быстро приобретаются потенциальными противниками США, такими как Китай, Россия и Иран. Это красные флажки для Пентагона. Об этом пишет издание The National Interest, эксклюзивный перевод представлен изданием discover24.ru.

В недавно опубликованном отчете, который называется Стратегия противодействия малым беспилотным летательным аппаратам Министерства обороны США, конкретно указывается, что эти страны представляют существенную и серьезную угрозу малым беспилотным летательным аппаратам, отчасти из-за быстрого технологического прогресса и распространения его на весь мировой рынок.

Россия привлекла мировое внимание своим использованием средств РЭБ и беспилотных летательных аппаратов, поскольку беспилотные системы использовались для ретрансляции информации о целях для российских средств воздушного и наземного нападения. Вооруженные оружием, меньшими по размеру датчиками с большим радиусом действия и высокой точностью, а также растущим уровнем взаимодействия и координации сетей, российские дроны быстро приобретают новые тактические возможности для атаки врагов. Одна из вещей, над которыми Россия, вероятно, работала, заключалась в том, чтобы синхронизировать атаки, установить помехи и обнаружить данные с помощью беспилотников для улучшения своего положения.

«Россия делает беспилотники неотъемлемой частью своих будущих боевых возможностей, совершенствуя разведывательно-огневой комплекс и разведывательные и атакующие БПЛА», – говорится в докладе.

Наряду с отслеживанием приобретения и разработки китайских беспилотных летательных аппаратов, в отчете также упоминаются иранские угрозы, связанные с атаками малых дронов.

«Иран активно проводит кинетические операции с беспилотниками. Атаки 2019 года на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии продемонстрировали, как можно использовать беспилотники для атаки и разрушения критически важной инфраструктуры», – говорится в докладе.

Каковы тактические последствия наличия у этих стран увеличенного и крупномасштабного арсенала минидронов? Они кажутся существенными по ряду аспектов и, среди прочего, могут повлиять на пехоту, системы командования и управления, средства ПВО и технологии наведения. Радиолокатор ПВО может быть заблокирован или подавлен группами скоординированных мини-дронов, способных нарушить периметр установки, покрытых интегрированной с дроном технологией наведения ISR, или просто проверены врагами, стремящимися исследовать воздушные границы области, нуждающейся в защите. Улучшенная сеть и координация между несколькими дронами и узлами управления экспоненциально увеличивает дальность перелета для небольших дронов, поскольку они могут парить, обмениваться информацией и передавать ее для ускорения и оптимизации атак.

Все эти факторы, вероятно, формируют основу того, почему Пентагон и военные службы используют быстро отслеживаемое оружие и технологии для борьбы с дронами, такие как мобильные вращающиеся радиолокационные системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов и ряд средств защиты, таких как лазеры, глушители РЭБ и кинетические системы, например, пушки и ракеты-перехватчики.

У Raytheon есть технология под названием KuRFs radar, вращающаяся мобильная система слежения за дронами, которая интегрируется с сетью и управлением огнем для сопряжения датчиков со стрелками или «эффекторами». Компьютерные системы, в которых все чаще используется искусственный интеллект, способны распознавать специфику угроз, систематизировать информацию и быстро определять оптимальный защитный ответ, адаптированный к атаке. Возможно, городские густонаселенные районы могут сделать менее целесообразным использование кинетических перехватчиков, таких как ракеты могут приводить к появлению большого количества фрагментов и взрывчатых веществ, представляя опасность для гражданского населения. Возможно, погодные заслоны, такие как туман, дождь или снег, могут вызвать ослабление лазерного луча, поэтому требуется кинетическое решение или решение EW.