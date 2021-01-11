читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атака полчищ беспилотных летательных аппаратов, группа мини-взрывных дронов с боеприпасами, работающих на малой высоте, недорогие, коммерчески доступные и легкие в использовании воздушно-наземные и морские беспилотные системы в настоящее время быстро приобретаются потенциальными противниками США, такими как Китай, Россия и Иран. Это красные флажки для Пентагона. Об этом пишет издание The National Interest, эксклюзивный перевод представлен изданием discover24.ru.

В недавно опубликованном отчете, который называется Стратегия противодействия малым беспилотным летательным аппаратам Министерства обороны США, конкретно указывается, что эти страны представляют существенную и серьезную угрозу малым беспилотным летательным аппаратам, отчасти из-за быстрого технологического прогресса и распространения его на весь мировой рынок.

Россия привлекла мировое внимание своим использованием средств РЭБ и беспилотных летательных аппаратов, поскольку беспилотные системы использовались для ретрансляции информации о целях для российских средств воздушного и наземного нападения. Вооруженные оружием, меньшими по размеру датчиками с большим радиусом действия и высокой точностью, а также растущим уровнем взаимодействия и координации сетей, российские дроны быстро приобретают новые тактические возможности для атаки врагов. Одна из вещей, над которыми Россия, вероятно, работала, заключалась в том, чтобы синхронизировать атаки, установить помехи и обнаружить данные с помощью беспилотников для улучшения своего положения.

«Россия делает беспилотники неотъемлемой частью своих будущих боевых возможностей, совершенствуя разведывательно-огневой комплекс и разведывательные и атакующие БПЛА», – говорится в докладе.

Наряду с отслеживанием приобретения и разработки китайских беспилотных летательных аппаратов, в отчете также упоминаются иранские угрозы, связанные с атаками малых дронов.

«Иран активно проводит кинетические операции с беспилотниками. Атаки 2019 года на ключевые нефтяные объекты Саудовской Аравии продемонстрировали, как можно использовать беспилотники для атаки и разрушения критически важной инфраструктуры», – говорится в докладе.

Каковы тактические последствия наличия у этих стран увеличенного и крупномасштабного арсенала минидронов? Они кажутся существенными по ряду аспектов и, среди прочего, могут повлиять на пехоту, системы командования и управления, средства ПВО и технологии наведения. Радиолокатор ПВО может быть заблокирован или подавлен группами скоординированных мини-дронов, способных нарушить периметр установки, покрытых интегрированной с дроном технологией наведения ISR, или просто проверены врагами, стремящимися исследовать воздушные границы области, нуждающейся в защите. Улучшенная сеть и координация между несколькими дронами и узлами управления экспоненциально увеличивает дальность перелета для небольших дронов, поскольку они могут парить, обмениваться информацией и передавать ее для ускорения и оптимизации атак.

Все эти факторы, вероятно, формируют основу того, почему Пентагон и военные службы используют быстро отслеживаемое оружие и технологии для борьбы с дронами, такие как мобильные вращающиеся радиолокационные системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов и ряд средств защиты, таких как лазеры, глушители РЭБ и кинетические системы, например, пушки и ракеты-перехватчики.

У Raytheon есть технология под названием KuRFs radar, вращающаяся мобильная система слежения за дронами, которая интегрируется с сетью и управлением огнем для сопряжения датчиков со стрелками или «эффекторами». Компьютерные системы, в которых все чаще используется искусственный интеллект, способны распознавать специфику угроз, систематизировать информацию и быстро определять оптимальный защитный ответ, адаптированный к атаке. Возможно, городские густонаселенные районы могут сделать менее целесообразным использование кинетических перехватчиков, таких как ракеты могут приводить к появлению большого количества фрагментов и взрывчатых веществ, представляя опасность для гражданского населения. Возможно, погодные заслоны, такие как туман, дождь или снег, могут вызвать ослабление лазерного луча, поэтому требуется кинетическое решение или решение EW.

Вам может понравиться

Неизвестные атаковали конвой Международной коалиции в Багдаде

В турецком издании «Анадолу» сообщили о том, что в столице Ирака неизвестные…

Новое оружие Китая назвали серьезной угрозой для России

Александр Жилин, российский полковник запаса, отметил, что РФ следует опасаться нового китайского…

Россиянам с детьми напомнили, какие в этом году им полагаются меры поддержки

В Правительстве напомнили, какие в этом году положены выплаты семьям с детьми.…
  • Анна
  • 10.01.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – переменная облачность, до -12 °C | город Мытищи: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -14 °C | Королев: погода, 11 января – переменная облачность, до 0 °C | Подольск: погода, 11 января – небольшой снег, до -12 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 2 °C |