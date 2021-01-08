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После развала СССР Молдавия продала Соединенным Штатам советские военные секреты, считают аналитики американского издания The National Interest. Они уточняют, что речь идет о самолетах МиГ-29. Кишинев передал 21 такой истребитель США, чтобы в Пентагоне могли изучить советскую технологию и либо воспроизвести ее в своей воздушной технике, либо найти способы противодействия ей.

В статье, которую перевел портал «ПолитРоссия», сообщается, что в 90-х годах прошлого столетия истребители МиГ-29 были самыми опасными в мире самолетами. И Молдавия после развала Союза оставила у себя 34 таких воздушных машины. Большая их часть была продана США.

Дальнейшая судьба самолетов хорошо известна – они были разобраны и переправлены на военную баз в Огайо, где с ними работали американские конструкторы.

Интересно то, что до американцев истребители МиГ-29 хотел приобрести Тегеран. По мнению экспертов, США совсем не хотели, чтобы в распоряжении Ирана оказалась столь опасная техника, которая могла обеспечить превосходство в воздухе над Персидским заливом. Поэтому они перебили иранское предложение и забрали машины себя для изучения.

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