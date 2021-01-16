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В августе прошлого года ВВС США проводили учения, на которых отрабатывали мощный удар с воздуха по некому государству, рассказали авторы публикации в американском издании The Drive.

Журналисты сообщили, что их источник в ВВС прямо заявил о том, что в его распоряжении был секретный план боевых действий против этого самого неизвестного государства. По нескольким косвенным признакам журналисты предположили, что документ этот касался именно России.

Главной целью американской авиации было уничтожение наиболее важных стратегических объектов на территории вероятного противника. Для этого ВВС намеревались задействовать истребители пятого поколения F-35, а также бомбардировщики B-2 Spirit. Поддержку боевым самолетам должен был оказывать беспилотник RQ-170 Sentinel, технические характеристики которого Соединенные Штаты уже несколько лет держат в строжайшей тайне.

Эксперты предположили, что таким образом США намеревались подтвердить превосходство своей армии. Но если исходить из того, что план так и не был реализован, Америка все же опасается жестких ответных действий на подобные выходки.

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