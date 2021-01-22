Американская разведка упускает из виду многие факты о российском вооружении, из-за чего оказывается не в состоянии собрать достоверные сведения о нем, написали авторы издания The Drive. В качестве примера они привели выдержки из доклада о ракетных угрозах, который разрабатывался разведчиками ВВС США.

Авторов публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», заинтересовали строки из доклада о российском ракетном комплексе РС-26 «Рубеж», который в документе называется одной из опасных угроз, находящихся в стадии разработки. Но на самом деле Россия еще несколько лет назад отказалась от этого проекта.

Эксперты The Drive утверждают, что каких-либо официальных данных об этом стратегическом комплексе не появляется с 2018 года, хотя разведчики уверены, что он разрабатывается Россией.

Обратная ситуация возникла с ракетами X-102, которые имеются на вооружении РФ. В докладе они не упоминаются вообще, что говорит об очень плохой информированности его составителей.