Телеведущий Александр Гордон был госпитализирован. Как рассказал его друг, пожелавший не называть себя, у Гордона был выявлен коронавирус.

Также друг телеведущего сообщил, что Гордона отправили в одну из московских клиник. Несмотря на то, что у Александра была отмечена высокая температура, чувствует он себя нормально, и в реанимацию его не поместили, он находится в обычной палате.

Согласно имеющейся информации, серьёзных симптомов, кроме температуры, у 56-летнего Гордона нет, однако и лечиться в домашних условиях у него нет возможности. Поэтому он вызвал врачей прямо из дома, и решил лечь под наблюдение медиков. Его друг выразил надежду, что телеведущий в скором времени пойдёт на поправку.