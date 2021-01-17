В Рязани были убита 33-летняя журналистка Жанна Шеплякова. В совершении преступления подозревают её супруга Алексея.

По словам подруги погибшей, муж Шепляковой является сильным ревнивцем, Так, однажды во время совместной поездки на конференцию он запретил супруге покидать номер. В другой раз он встретил возвращавшуюся жену из командировки в аэропорту, после чего вывез её в лес и начал угрожать убийством, требуя признаться в измене.

Спустя некоторое время, после знакомства Жанны с другим мужчиной, она решила развестись с Алексеем. Это произошло осенью 2020 года, а в ноябре муж согласился и съехал из квартиры. Однако после этого он похитил сына и увёз его в Тверь, хотя позже вернул его.

15 января Алексей приехал к Жанне и начал требовать отдать детей. Она успела отправить подруге и брату сообщение в мессенджере о том, что к ней приехал муж, и она в опасности. Спустя несколько минут после этого муж убил ее. На теле Жанны, как сообщается, было обнаружено около десяти ножевых ранений. Сам Алексей скрылся, но позже сдался полиции.