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Американская стратегия «Голубая Арктика» определяет действия военнослужащих ВС США, направленные на нивелирование превосходства России в северном регионе. Она разработана специально для того, чтобы не дать РФ получить неоспоримое преимущество в арктических широтах.

Как именно США намереваются реализовываться по этой стратегии, не очень понятно. У России в Арктике давным-давно имеется несколько военных баз, ряд которых был построен еще при Советском Союзе. В те далекие времена арктический регион не интересовал никого, кроме России, увидевшей в нем перспективы на будущее.

Сейчас, когда Запад понял, что под стремительно тающими льдами можно найти углеводороды, он бросился сокращать разрыв между собой и Россией. Именно результатом таких попыток является стратегия «Голубая Арктика». Но проблема в том, что ни у США, ни у других стран НАТО нет достаточного количества ледоколов и боевой техники, способной эффективно действовать в условиях экстремально низких температур. У РФ все это имеется, поэтому превосходство в Арктике она так просто не отдаст.

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