Американская высокоточная ракета AGM-179A JAGM вскоре пройдет испытания в условиях экстремально низких температур, рассказывают авторы публикации в американском издании The Drive. Местом для ее тестирования выбрана Арктика.

Эксперты считают, что если боеприпас даст сбой в арктических условиях, никто этому не удивится, так как в его пассиве уже имеется два неудачных тестирования. На первом ракета внезапно взорвалась гораздо раньше, чем планировалось, а на втором не захотела запускаться с американского ударного вертолета.

Между тем, именно AGM-179A использовалась для того, чтобы ликвидировать генерала Касема Сулеймани в прошлом году. Третьего января вместе с ним погиб также Абу Махди аль-Мухандис, возглавляющий шиитское ополчение и несколько боевых офицеров. Иран до сих пор вынашивает планы мести за эту диверсию.