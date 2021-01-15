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Американская высокоточная ракета AGM-179A JAGM вскоре пройдет испытания в условиях экстремально низких температур, рассказывают авторы публикации в американском издании The Drive. Местом для ее тестирования выбрана Арктика.

Эксперты считают, что если боеприпас даст сбой в арктических условиях, никто этому не удивится, так как в его пассиве уже имеется два неудачных тестирования. На первом ракета внезапно взорвалась гораздо раньше, чем планировалось, а на втором не захотела запускаться с американского ударного вертолета.

Между тем, именно AGM-179A использовалась для того, чтобы ликвидировать генерала Касема Сулеймани в прошлом году. Третьего января вместе с ним погиб также Абу Махди аль-Мухандис, возглавляющий шиитское ополчение и несколько боевых офицеров. Иран до сих пор вынашивает планы мести за эту диверсию.

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