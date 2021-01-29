Василий Дандыкин, капитан первого ранга в запасе, считает, что «эсминец будущего» DDG Next, создаваемый США, окажется провальным из-за своей чрезмерной амбициозности.

Американские инженеры планируют оснастить судно модернизированным оружием, улучшенным силовым агрегатом и новой электроникой, которые должны будут сделать из него боевой корабль следующего поколения. Однако эксперт считает, что Соединенные Штаты пытаются реализовать слишком много идей за раз, что приведет к провалу.

Причиной данной спешки, по мнению Дандыкина, являются эсминцы, создаваемые КНР, которые превосходят американские судна. Он добавил, что корабли РФ мощнее и дешевле своих заокеанских «собратьев» и при этом на их постройку требуется меньше времени. К тому же DDG Next похож на миноносец проекта 23560 «Лидер», создаваемый в России, но уступает ему по многим параметрам.