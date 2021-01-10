Командование ВВС США сняло с консервации бомбардировщики B-52 «Призрачный гонщик», которые сейчас проходят комплексное обслуживание. Об этом сообщает редактор известного ресурса The Aviationist Дэвид Ченчотти.

По его словам, эти бомбардировщики уже находились на «кладбище самолетов» в штате Аризона и их намеревались разобрать на запчасти. Однако впервые в истории американских ВВС было принято решение вернуть «Призрачных гонщиков» в строй. В Пентагоне говорят, что связано это с новыми угрозами безопасности США со стороны Китая и России.

Следующих пункт назначения «воскрешенных» бомбардировщиков – американская авиабаза Майнот. Однако перед этим над ними поработают техники, которые выполнят все необходимые работы по обслуживанию некогда грозных воздушных машин. Их придется полностью разобрать, провести дефектовку деталей, заменить негодные комплектующие и лишь потом собирать обратно.